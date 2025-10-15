Глава района в Самарской области попал в больницу после скандального увольнения

Глава Кинельского района Юрий Жидков, которого накануне в нецензурной форме уволил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, госпитализирован с гипертоническим кризом. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Как сообщает канал, бывшему чиновнику стало плохо утром 15 октября. Сам Жидков ранее признавался, что не понимает причин отставки и считает произошедшее обидным. Видеозапись, на которой губернатор Федорищев в крайне резкой форме увольняет главу района со словами «уволен на***», появилась в интернете во вторник вечером.
Как прокомментировал произошедшее самарский губернатор, причиной его возмущения стало отношение чиновника к памяти о героях Великой Отечественной войны.
«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой… Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.
Как сообщает ГТРК «Самара», были выявлены системные недостатки в работе районных властей: после капитального ремонта внешний вид здания и благоустройство одной из муниципальных школ остались неприемлемыми. Претензии также возникли к состоянию местного Дома культуры и ряда других социальных объектов, которым районные чиновники не уделяли внимания.