Несколько человек отравились угарным газом в Новосибирске

В Новосибирской области несколько человек пострадали от отравления угарным газом из-за неправильного использования печного отопления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Инцидент произошел в поселке Чаны. Группа молодых людей растопила печь, но слишком рано закрыла заслонку, из-за чего в помещении накопился угарный газ. Утром пострадавшие почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.
Спасатели напоминают, перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печного оборудования, очищать дымоход от сажи, не оставлять топящуюся печь без присмотра и не поручать ее контроль детям. Закрывать заслонку можно только после полного прогорания топлива, а помещение должно регулярно проветриваться.