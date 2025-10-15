Несколько человек отравились угарным газом в Новосибирске

Спасатели напоминают, перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печного оборудования, очищать дымоход от сажи, не оставлять топящуюся печь без присмотра и не поручать ее контроль детям. Закрывать заслонку можно только после полного прогорания топлива, а помещение должно регулярно проветриваться.