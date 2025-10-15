Ричмонд
Пассажирский автобус с полным багажником мяса не доехал до рынка в Алматы

В области Жетісу полицейские выявили незаконную перевозку мяса в багажном отсеке пассажирского автобуса, который следовал из области Абай на рынок в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: instagram.com/zhetysu.police

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с 13 по 19 октября на территории области Жетісу проводится республиканское ОПМ «Скотокрадство». Оно направлено на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с кражами скота, а также выявление нарушений при перевозке и реализации мясной продукции.

Только за первые два дня операции сотрудники полиции возбудили уголовные дела по двум фактам скотокрадства и раскрыли четыре ранее совершенных преступления аналогичного характера.

В ходе мероприятий проверили 69 объектов торговли мясом и 83 транспортных средства, перевозивших мясную продукцию. По итогам проверок выявили пять фактов незаконной перевозки без необходимых документов и 43 нарушения ветеринарных правил.

Особое внимание уделяется контролю за транспортировкой мяса. Так, на трассе Маканшы — Алматы полицейские остановили пассажирский автобус, следовавший из области Абай.

«В багажном отсеке обнаружены туши 100 голов мелкого и 2 голов крупного рогатого скота. Водитель пояснил, что продукцию ему передали для доставки на один из рынков Алматы», — сообщили в МВД.

Материалы передали в ветеринарную инспекцию для дальнейшего рассмотрения.