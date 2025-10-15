Ричмонд
В Башкирии ЧОП заплатит миллионный штраф за дачу взятки

В Башкирии ЧОП заплатит миллионный штраф за дачу взятки.

Источник: Башинформ

В Ишимбае руководитель частного охранного предприятия по решению суда выплатит штраф в размере миллиона рублей за совершение коррупционного правонарушения.

По данным прокуратуры Башкирии, в мае 2025 года руководитель ЧОПа «Атлант» перечислил на банковский счет сотрудника Гострудинспекции 10 тысяч рублей. Взамен надеялся, что избежит административной ответственности за выявленные нарушения трудового законодательства. Представитель ведомства сообщила о данном факте в правоохранительные органы.

По постановлению прокуратуры организация привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Штраф — в размере миллиона рублей, а также конфисковали предмет взятки. В отношении руководителя охранного предприятия вынесли обвинительный приговор за мелкое взяточничество.

Ранее на взятке попался бывший оперуполномоченный отдела МВД России по Баймакскому району.