В Башкирии ЧОП заплатит миллионный штраф за дачу взятки.

По данным прокуратуры Башкирии, в мае 2025 года руководитель ЧОПа «Атлант» перечислил на банковский счет сотрудника Гострудинспекции 10 тысяч рублей. Взамен надеялся, что избежит административной ответственности за выявленные нарушения трудового законодательства. Представитель ведомства сообщила о данном факте в правоохранительные органы.