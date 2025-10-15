В Иркутске женщина получила два года условно за прописку у себя 14 иностранцев

В Иркутске женщина получила два года условно за незаконную прописку в своей квартире иностранцев. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, 37-летняя жительница поставила на учет 14 человек, не собираясь предоставлять им жилье в микрорайоне Юбилейный.