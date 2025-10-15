Ревнивый минчанин сломал сожительнице ногу из-за свиной головы

В Минске мужчина сломал сожительнице ногу из-за ревности и свиной головы, пишет агентство «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 39-летний минчанин. Его будут судить за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси).
Как установили правоохранители, горожанин сожительствовал с 45-летней женщиной. В один из дней к ним в гости пришел знакомый, и они вместе выпивали. В какой-то момент женщина напомнила сожителю, что он обещал разделать свиную голову. Когда мужчина отказался, она попросила помощи у гостя.
Из-за свиной головы фигурант устроил сцену ревности, дважды ударил женщину по голове, и дважды — ногой по ноге, наступив после. Когда гость пытался заступиться за минчанку, агрессор выставил его за дверь. Минчанка сама вызвала себе скорую помощь.
Соседи по общежитию рассказали, что пара часто скандалила, но до милиции дело не доходило.
Ранее у фигуранта уже были проблемы с законом, он нигде не работает. Свою вину он полностью признал. А экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. До суда он находится под подпиской о невыезде.
