В Италии гражданина Молдовы приговорили к 6 годам тюрьмы за поджог дома бывшей жены.
В Венеции наш соотечественник был признан виновным в поджоге дома бывшей жены и семейном насилии и приговорён к шести годам тюрьмы.
Летом 2024 года женщина ушла от мужа из-за его агрессивного поведения и злоупотребления алкоголем. После расставания мужчина угрожал сжечь дом, и вскоре строение полностью сгорело. Пострадавшие — бывшая жена и дочь — пережили сильный стресс.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.
Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).
Молдавские вузы выпадают из мировых рейтингов, молодежь уезжает на учебу за границу, а их места занимают арабы и азиаты: В заведениях процветает кумовство, должности ректоров передаются по наследству, кругом взятки.
Ни одного молдавского университета в мировых рейтингах — результат провалившихся реформ (далее…).
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).