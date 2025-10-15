На улице Ново-Садовой в Самаре трамвай сбил женщину

В Самаре 57-летняя женщина-пешеход попала под трамвай. Инцидент произошел утром 15 октября в районе улицы Ново-Садовой, 106 Г. О подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Судя по фото, женщину сбил трамвай маршрута № 20к.
«Около 09.00 59-летний водитель трамвая ехал по улице Ново-Садовой», — следует из пресс-релиза регионального МВД.
В это время женщина-пешеход переходила трамвайные пути, но не убедилась, что это будет безопасно. В результате ее сбил трамвай, который начал движение. Женщину госпитализировали. В обстоятельствах этого ДТП разбирается полиция.