Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Ново-Садовой в Самаре трамвай сбил женщину

Утром 15 октября женщина в Самаре попала под трамвай.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 57-летняя женщина-пешеход попала под трамвай. Инцидент произошел утром 15 октября в районе улицы Ново-Садовой, 106 Г. О подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Судя по фото, женщину сбил трамвай маршрута № 20к.

«Около 09.00 59-летний водитель трамвая ехал по улице Ново-Садовой», — следует из пресс-релиза регионального МВД.

В это время женщина-пешеход переходила трамвайные пути, но не убедилась, что это будет безопасно. В результате ее сбил трамвай, который начал движение. Женщину госпитализировали. В обстоятельствах этого ДТП разбирается полиция.