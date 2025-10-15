Пожар в «однушке» погубил ее 70-летнего хозяина

В башкирском городе Белебей произошел пожар с трагическими последствиями. Возгорание случилось в одной из однокомнатной квартире жилого дома на улице Интернациональной.
Как сообщает пресс-служба МЧС республики, прибывшие пожарные потушили загоревшееся домашнее имущество на площади четырех квадратных метров и эвакуировали из квартиры 70-летнего мужчину. Пенсионера передали бригаде скорой медицинской помощи, однако, к сожалению, по дороге в медицинское учреждение он скончался.
Причины и обстоятельства возгорания в настоящее время устанавливаются. На месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.
Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять непотушенные сигареты, отключать обогреватели перед сном, не перегружать электросеть и своевременно отключать заряженные телефоны от сети.
