Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в «однушке» погубил ее 70-летнего хозяина

В Башкирии из-за пожара в квартире погиб 70-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белебей произошел пожар с трагическими последствиями. Возгорание случилось в одной из однокомнатной квартире жилого дома на улице Интернациональной.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, прибывшие пожарные потушили загоревшееся домашнее имущество на площади четырех квадратных метров и эвакуировали из квартиры 70-летнего мужчину. Пенсионера передали бригаде скорой медицинской помощи, однако, к сожалению, по дороге в медицинское учреждение он скончался.

Причины и обстоятельства возгорания в настоящее время устанавливаются. На месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять непотушенные сигареты, отключать обогреватели перед сном, не перегружать электросеть и своевременно отключать заряженные телефоны от сети.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.