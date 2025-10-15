Мумии семейной пары, умерших от суррогата, нашли в Петербурге

Сегодня стало известно, что в квартире дома на Будапештской улице в Купчино обнаружили мертвыми 46-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. При этом признаков насильственной смерти на их телах не выявили. Однако подозрительным оказалось другое — канистра и несколько бутылок, на дне которых была неизвестная жидкость. Следователи начали проверять обстоятельства происшествия, о чем сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— По предварительной информации, смерть пары наступила около двух недель назад, — уточнили в ведомстве.
Жидкость отправили на экспертизу, а квартиру внимательно осмотрели. На опубликованных кадрах видно, что в одном из помещений много разных емкостей, а само оно выглядит довольно неухоженным. Не исключено, что скончавшиеся вели маргинальный образ жизни и могли злоупотреблять алкоголем, но сейчас это лишь предположения. Детали случившегося установят следователи.
Напомним, в Петербурге и Ленинградской области продолжается расследование серии громких уголовных дел о массовом отравлении суррогатом. Число его жертв достигло 45. Но пока остается неизвестным, является ли происшествие в Купчино звеном этой трагической цепочки.