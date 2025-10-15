Новосибирца отправили в колонию за покушение на убийство соседа

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство во время конфликта с соседом. Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 1 декабря 2024 года нанес жертве несколько ударов ножом в жизненно важные органы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, мужчина успел нанести не менее семи ударов, однако завершить преступление ему не удалось благодаря сопротивлению потерпевшего и своевременно оказанной медицинской помощи.
Обвиняемый вину не признал. Суд назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.