Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца отправили в колонию за покушение на убийство соседа

Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Источник: Комсомольская правда

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство во время конфликта с соседом. Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 1 декабря 2024 года нанес жертве несколько ударов ножом в жизненно важные органы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина успел нанести не менее семи ударов, однако завершить преступление ему не удалось благодаря сопротивлению потерпевшего и своевременно оказанной медицинской помощи.

Обвиняемый вину не признал. Суд назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.