Новосибирца отправили в колонию за покушение на убийство соседа

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство во время конфликта с соседом. Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 1 декабря 2024 года нанес жертве несколько ударов ножом в жизненно важные органы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.