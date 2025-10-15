Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы муниципалитета в Кировской области задержана за взятку в 750 тысяч рублей

Чиновница в Кировской области задержана с поличным при получении взятки в 750 тысяч рублей. Она гарантировала коммерческой организации подписание документов по контракту с завышенными ценами и отсутствие претензий к качеству работ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Заместитель руководителя администрации одного из муниципальных образований Кировской области была задержана при получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По информации ведомства, чиновница была задержана с поличным при получении части взятки в размере 750 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Денежные средства предназначались за содействие в заключении контракта по завышенной цене. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками регионального УФСБ.

Следствие установило, что чиновница за эту сумму обещала обеспечить подписание главой администрации всех необходимых документов для приемки и оплаты выполненных работ. Кроме того, она гарантировала, что власти не будут предъявлять компании претензий к качеству или срокам выполнения.

В отношении задержанной Следственное управление СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Решением суда в качестве меры пресечения избран домашний арест.