Замглавы муниципалитета в Кировской области задержана за взятку в 750 тысяч рублей

Следствие установило, что чиновница за эту сумму обещала обеспечить подписание главой администрации всех необходимых документов для приемки и оплаты выполненных работ. Кроме того, она гарантировала, что власти не будут предъявлять компании претензий к качеству или срокам выполнения.