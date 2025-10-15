Замглавы муниципалитета в Кировской области задержана за взятку в 750 тысяч рублей

По информации ведомства, чиновница была задержана с поличным при получении части взятки в размере 750 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Денежные средства предназначались за содействие в заключении контракта по завышенной цене. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками регионального УФСБ.
Следствие установило, что чиновница за эту сумму обещала обеспечить подписание главой администрации всех необходимых документов для приемки и оплаты выполненных работ. Кроме того, она гарантировала, что власти не будут предъявлять компании претензий к качеству или срокам выполнения.
В отношении задержанной Следственное управление СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Решением суда в качестве меры пресечения избран домашний арест.