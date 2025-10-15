В селе не осталось ни одной живой души: женщина отправила на тот свет мужа, сына и подругу

58-летняя жительница Благовещенского района Башкирии предстанет перед судом за два жестоких убийства с разницей в 19 лет. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно данным следствия, в деревне Танайка в июле 2005 года женщина, будучи пьяной, во время ссоры на почве ревности не менее пяти раз ударила свою подругу топором, от которых та скончалась на месте.
В ноябре прошлого года в деревне Седяш обвиняемая убила своего 40-летнего сына. По версии следствия, во время бытовой ссоры она нанесла ему несколько ударов тупым предметом по голове, после чего облила бензином и подожгла.
Также известно, что в 1995 году женщина была осуждена на три года лишения свободы за убийство своего супруга.
Следственный комитет отмечает, что раскрыть убийство 2005 года удалось только после повторного изучения материалов дела и проведения дополнительных экспертиз в рамках расследования последнего преступления. Обвиняемая признала свою вину.
Верховный суд Башкирии приговорил ее к 14 годам колонии общего режима.
