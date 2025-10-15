В Калининграде студент лишился денег, поверив в выигрыш

По предварительным данным, студент наткнулся в одном из мессенджеров на канал, где якобы проводились розыгрыши денежных призов. Для участия ему предложили подписаться на несколько сообществ и связаться с администратором. После выполнения условий «организатор» сообщил, что студент выиграл 150 тысяч рублей, но для получения приза нужно оплатить комиссию.