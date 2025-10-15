Ричмонд
В Калининграде студент лишился денег, поверив в выигрыш

22-летний студент из Калининграда стал жертвой мошенников, обещавших ему крупный денежный выигрыш. С заявлением о преступлении молодой человек обратился в полицию Центрального района города, сообщили в региональном управлении МВД.

Источник: Freepik

По предварительным данным, студент наткнулся в одном из мессенджеров на канал, где якобы проводились розыгрыши денежных призов. Для участия ему предложили подписаться на несколько сообществ и связаться с администратором. После выполнения условий «организатор» сообщил, что студент выиграл 150 тысяч рублей, но для получения приза нужно оплатить комиссию.

Поверив в обещания, молодой человек перевёл 2000 рублей через банковское приложение. После этого мошенник потребовал ещё 1000 рублей, а затем стал выдумывать новые предлоги для перевода денег. Когда студент отказался платить, злоумышленник перестал выходить на связь и заблокировал его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество».

Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять сомнительным объявлениям о «выигрышах». Настоящие организаторы конкурсов никогда не требуют предоплаты для получения приза. Правоохранители рекомендуют проверять источники информации и не переводить деньги незнакомым лицам.