Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усольском районе 59-летний мужчина погиб на пожаре в своей квартире

По лестнице самостоятельно эвакуировались 15 жильцов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе 59-летний мужчина погиб на пожаре в своей квартире. Происшествие произошло в четырехэтажном доме в поселке Средний. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— В полночь задымление заметили соседи с нижнего этажа. По лестнице из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 жильцов. Они же и сообщили, что в квартире находится мужчина, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Спасатели нашли хозяина квартиры на полу в спальне. Там загорелись вещи. Огонь потушили 11 сотрудников МЧС в течение десяти минут. Выяснилось, что пожар возник из-за короткого замыкания удлинителя, к которому были подключены электроприборы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре женщина получила два года условно за прописку у себя 14 иностранцев.