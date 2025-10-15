В Усольском районе 59-летний мужчина погиб на пожаре в своей квартире. Происшествие произошло в четырехэтажном доме в поселке Средний. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— В полночь задымление заметили соседи с нижнего этажа. По лестнице из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 жильцов. Они же и сообщили, что в квартире находится мужчина, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Спасатели нашли хозяина квартиры на полу в спальне. Там загорелись вещи. Огонь потушили 11 сотрудников МЧС в течение десяти минут. Выяснилось, что пожар возник из-за короткого замыкания удлинителя, к которому были подключены электроприборы.
