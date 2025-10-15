В Самаре мужчина трагически погиб в лифте городской больницы

В Самаре мужчина трагически погиб в результате несчастного случая в городской больнице. Разнорабочий упал в шахту лифта и погиб от полученных травм. Медучреждение обязали выплатить 1 млн рублей его матери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.