Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре мужчина трагически погиб в лифте городской больницы

Больницу Самары обязали выплатить 1 млн рублей матери погибшего в лифте рабочего.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре мужчина трагически погиб в результате несчастного случая в городской больнице. Разнорабочий упал в шахту лифта и погиб от полученных травм. Медучреждение обязали выплатить 1 млн рублей его матери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Погибший жил вместе со своей пожилой матерью и оказывал ей существенную материальную и физическую помощь», — рассказали в пресс-службе.

После гибели сына надзорный орган Кировского района решил защитить права пенсионерки и направил в суд иск, в котором потребовал взыскать с медицинского учреждения компенсацию морального вреда матери погибшего. Больницу обязали выплатить пенсионерке 1 миллион рублей.