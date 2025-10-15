Минздрав Башкирии сообщил о 8 пострадавших в ДТП на Уфимском шоссе. Двое из них скончались на месте, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
По словам главы ведомства, троих пациентов доставили в городскую больницу № 21. Два человека из них госпитализированы в травматологическое отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Еще один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Состояние трех других пострадавших уточняется.
Напомним, ДТП с 12 машинами произошло сегодня около 10 утра на перекрестке улицы Новоженова и Уфимского шоссе. Грузовик «Шахман» потерял управление и протаранил 10 легковых машин и один грузовик.