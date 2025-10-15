Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Башкирии сообщил о 8 пострадавших в ДТП на Уфимском шоссе

Двое из них скончались на месте, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Источник: ТГ-канал Владимира Севастьянова

Минздрав Башкирии сообщил о 8 пострадавших в ДТП на Уфимском шоссе. Двое из них скончались на месте, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

По словам главы ведомства, троих пациентов доставили в городскую больницу № 21. Два человека из них госпитализированы в травматологическое отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Еще один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Состояние трех других пострадавших уточняется.

Напомним, ДТП с 12 машинами произошло сегодня около 10 утра на перекрестке улицы Новоженова и Уфимского шоссе. Грузовик «Шахман» потерял управление и протаранил 10 легковых машин и один грузовик.