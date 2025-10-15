Пешеход погиб под колесами автомобиля в Шкловском районе

«При неблагоприятных погодных условиях важно позаботиться о своей видимости. Особенно при движении по загородным дорогам используйте световозвращающие элементы. Они позволяют быть вовремя замеченными в свете фар. Старайтесь двигаться по обочине, как можно дальше от проезжей части», — дали важные рекомендации пешеходам в УВД. Водителям же стоит проявлять повышенную осторожность при движении по трассам вблизи населенных пунктов.