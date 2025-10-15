Ричмонд
Завод в Салавате восстановил работу после атак дронов

Предприятие в Салавате готовится к запуску нового производства.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о текущей ситуации на предприятии «Газпром нефтехим Салават», которое недавно подверглось атакам беспилотников. По его словам, последствия этих инцидентов уже устранены, и завод продолжает работать в обычном режиме.

В своем сообщении в социальных сетях Хабиров отметил, что провел встречу с руководителем компании Евгением Семенько, в ходе которой обсудили вопросы повышения безопасности предприятия и перспективы развития нефтехимического комплекса.

Также стало известно, что в ближайшее время на заводе планируют организовать уникальное для России производство суперабсорбирующих полимеров. Эти материалы необходимы для создания различных гигиенических изделий. Данный инвестиционный проект уже получил поддержку федерального правительства и включен в перечень приоритетных.

