Завод в Салавате восстановил работу после атак дронов

Также стало известно, что в ближайшее время на заводе планируют организовать уникальное для России производство суперабсорбирующих полимеров. Эти материалы необходимы для создания различных гигиенических изделий. Данный инвестиционный проект уже получил поддержку федерального правительства и включен в перечень приоритетных.