Завод в Салавате восстановил работу после атак дронов

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о текущей ситуации на предприятии «Газпром нефтехим Салават», которое недавно подверглось атакам беспилотников. По его словам, последствия этих инцидентов уже устранены, и завод продолжает работать в обычном режиме.
В своем сообщении в социальных сетях Хабиров отметил, что провел встречу с руководителем компании Евгением Семенько, в ходе которой обсудили вопросы повышения безопасности предприятия и перспективы развития нефтехимического комплекса.
Также стало известно, что в ближайшее время на заводе планируют организовать уникальное для России производство суперабсорбирующих полимеров. Эти материалы необходимы для создания различных гигиенических изделий. Данный инвестиционный проект уже получил поддержку федерального правительства и включен в перечень приоритетных.
