Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с диспансеризацией. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«В поликлинике давно были? Мошенники обманывают минчан под предлогом диспансеризации (на этот раз всё обошлось, но…)», — сказано в сообщении.
В Ленинское РУВД обратилась 63-летняя жительница района. Женщине на мобильный телефон позвонила мошенница, которая представилась сотрудником поликлиники. Звонившая сказала минчанке, что ей необходимо пройти диспансеризацию.
Пенсионерка ответила, что не обслуживается в поликлинике по месту проживания. Однако мошенница не растерялась и попросила у женщины продиктовать свои личные данные, якобы для того, чтобы «убрать ее из списка должников».
После этого жительница Минска поступил звонок от лжеправоохранителя. Звонивший заявил, что пенсионерка общалась с мошенниками и от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, аферист убедил женщину «задекларировать» деньги через перевод на указанный счет.
«Женщина собрала более 8000 рублей и пошла в банк, но кассир заподозрила, что пенсионерку обманули аферисты, и обратилась к правоохранителям», — сообщили в милиции.
По указанному факту заведено уголовное дело.
