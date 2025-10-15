Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с диспансеризацией

Новое мошенничество с диспансеризацией появилось в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с диспансеризацией. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«В поликлинике давно были? Мошенники обманывают минчан под предлогом диспансеризации (на этот раз всё обошлось, но…)», — сказано в сообщении.

В Ленинское РУВД обратилась 63-летняя жительница района. Женщине на мобильный телефон позвонила мошенница, которая представилась сотрудником поликлиники. Звонившая сказала минчанке, что ей необходимо пройти диспансеризацию.

Пенсионерка ответила, что не обслуживается в поликлинике по месту проживания. Однако мошенница не растерялась и попросила у женщины продиктовать свои личные данные, якобы для того, чтобы «убрать ее из списка должников».

После этого жительница Минска поступил звонок от лжеправоохранителя. Звонивший заявил, что пенсионерка общалась с мошенниками и от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, аферист убедил женщину «задекларировать» деньги через перевод на указанный счет.

«Женщина собрала более 8000 рублей и пошла в банк, но кассир заподозрила, что пенсионерку обманули аферисты, и обратилась к правоохранителям», — сообщили в милиции.

По указанному факту заведено уголовное дело.

Тем временем в Минском районе подросток оставила семью без квартиры, ответив на звонок.

Ранее мы писали, что в Минске пенсионерка лишилась 8000 рублей, приложив банковскую карту к телефону.

А еще два вида овощных замороженных смесей попали под запрет продаж в Беларуси.