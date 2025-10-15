Омское СУ СКР по материалам ФСБ возбудило дело против главы Кормиловского района

В среду, 15 октября, пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что силовики возбудили уголовное дело на главу администрации Кормиловского района Вячеслава Бусса. Начато оно по двум статьям УК.
Основанием для возбуждения стали итоги проверки исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции в работе органов местного самоуправления. Ее провели совместно районная прокуратура и региональное УФСБ.
"Установлено, что глава Кормиловского района Омской области, занимая должность председателя комитета по образованию администрации района, в период с сентября 2020 г. по май 2021 г., а также с сентября 2021 г. по апрель 2023 г. в целях получения педагогического стажа и заработной платы фиктивно трудоустроился в общеобразовательные учреждения, руководители которых находились в его непосредственном подчинении. Фактически трудовую деятельность он не осуществлял, педагогической деятельностью не занимался.
Кроме того, в 2024 г. он, занимая должность главы Кормиловского района, фиктивно трудоустроился в одно из общеобразовательных учреждений района", — уточнили в надзорном ведомстве.
По информации прокуратуры, в отношении Бусса возбудили уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
"Не работая учителем, он получил дополнительный педагогический стаж, необходимый для начисления досрочной страховой пенсии.
В настоящее время проводятся следственные действия", — дополнили уже в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Статья УК за данное преступление предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в СКР завел уголовное дело о халатности из-за некачественной дороги в Тюкалинском и Колосовском районах Омской области.