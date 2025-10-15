Омское СУ СКР по материалам ФСБ возбудило дело против главы Кормиловского района

"Установлено, что глава Кормиловского района Омской области, занимая должность председателя комитета по образованию администрации района, в период с сентября 2020 г. по май 2021 г., а также с сентября 2021 г. по апрель 2023 г. в целях получения педагогического стажа и заработной платы фиктивно трудоустроился в общеобразовательные учреждения, руководители которых находились в его непосредственном подчинении. Фактически трудовую деятельность он не осуществлял, педагогической деятельностью не занимался.