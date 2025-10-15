Минчанин получил уголовное дело, сходив с бывшей женой в магазин

Житель Минска в обеденное время с бывшей женой зашел в магазин, расположенный на улице Ивановской. Убедившись в том, что за ним никто не следит, он начал брать со стеллажа упаковки с кофе и складывать их себе в сумку. После этого он из магазина ушел. Всего 41-летний минчанин украл восемь пачек кофе на сумму около 450 рублей.