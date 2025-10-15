Минчанин получил уголовное дело, сходив с бывшей женой в магазин. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Партизанского района.
Житель Минска в обеденное время с бывшей женой зашел в магазин, расположенный на улице Ивановской. Убедившись в том, что за ним никто не следит, он начал брать со стеллажа упаковки с кофе и складывать их себе в сумку. После этого он из магазина ушел. Всего 41-летний минчанин украл восемь пачек кофе на сумму около 450 рублей.
Личность фигуранта смогли установить по записям видеокамер. В отношении него было заведено уголовное дело. Выяснилось, что в момент совершения преступления мужчина находился под воздействием запрещенных веществ.
Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук отметил, что минчанин работает монтажником в частной компании. И добавил, что ранее он четыре раза привлекался к уголовной ответственности.
Представитель прокуратуры сообщил, что мужчине было предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается вплоть до четырех лет лишения свободы. Он полностью признал вину.
Тем временем ревнивый минчанин сломал сожительнице ногу из-за свиной головы.
Кстати, два вида овощных замороженных смесей попали под запрет продаж в Беларуси.