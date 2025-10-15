Не было и 18 лет: парень погиб под бетонной плитой на стройке в Астане — идет следствие

По факту гибели несовершеннолетнего на строительном объекте в Астане возбуждено уголовное дело.
О трагедии, случившейся еще в конце сентября, сообщили его родные в социальных сетях, отмечая, что у парня не было трудового договора, и он погиб в первый рабочий день на стройке, куда устроился разнорабочим.
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане, один погиб.
В полиции отметили, что на место трагедии сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия, изъяла необходимые вещественные доказательства.
По предварительным данным, 17-летний подросток работал разнорабочим на строительном объекте. 24 сентября во время разгрузки на него упала бетонная плита.
В некоторых пабликах отмечают, что у крановщика, работавшего в день трагедии, в крови обнаружили некие вещества.
Полицейские заверили, следствие продолжается: опрашиваются свидетели и очевидцы, изымаются документы.