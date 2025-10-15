Ричмонд
Не было и 18 лет: парень погиб под бетонной плитой на стройке в Астане — идет следствие

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Полиция прокомментировала гибель практически школьника на строительной площадке в Астане.

Источник: Sputnik.kz

По факту гибели несовершеннолетнего на строительном объекте в Астане возбуждено уголовное дело.

говорится в сообщении департамента полиции, правда, без уточнения по какой именно статье

О трагедии, случившейся еще в конце сентября, сообщили его родные в социальных сетях, отмечая, что у парня не было трудового договора, и он погиб в первый рабочий день на стройке, куда устроился разнорабочим.

Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане, один погиб.

В полиции отметили, что на место трагедии сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия, изъяла необходимые вещественные доказательства.

По предварительным данным, 17-летний подросток работал разнорабочим на строительном объекте. 24 сентября во время разгрузки на него упала бетонная плита.

констатировали стражи порядка

В некоторых пабликах отмечают, что у крановщика, работавшего в день трагедии, в крови обнаружили некие вещества.

Полицейские заверили, следствие продолжается: опрашиваются свидетели и очевидцы, изымаются документы.