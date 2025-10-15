Ричмонд
Вандалы устроили тыквенный бунт: трое мужчин разбили об асфальт уличный декор

В Саянске трое нетрезвых хулиганов раскидали тыквы в центре города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саянске трое хулиганов разрушили осеннюю декорацию в центре города. У кафе лежали тыквы, которые мужчины наверняка ради забавы начали ломать. Кадры с действиями нарушителей распространились в социальных сетях.

Двое мужчин взяли по тыкве и кинули их на асфальт. К ним присоединился третий житель и вместе они начали разбивать продуктовые украшения.

На видео также заметно, что у одного из хулиганов в руке была бутылка со спиртным. Ответственные за декорации отметили, что им уже известны личности этих мужчин. Их просят самостоятельно прийти и возместить ущерб. В ином случае придется обращаться в полицию.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске задержали 70-летнего похитителя качели. Пенсионер объяснил, что хотел забрать конструкцию к себе на дачный участок.