Вандалы устроили тыквенный бунт: трое мужчин разбили об асфальт уличный декор

В Саянске трое хулиганов разрушили осеннюю декорацию в центре города. У кафе лежали тыквы, которые мужчины наверняка ради забавы начали ломать. Кадры с действиями нарушителей распространились в социальных сетях.
Двое мужчин взяли по тыкве и кинули их на асфальт. К ним присоединился третий житель и вместе они начали разбивать продуктовые украшения.
На видео также заметно, что у одного из хулиганов в руке была бутылка со спиртным. Ответственные за декорации отметили, что им уже известны личности этих мужчин. Их просят самостоятельно прийти и возместить ущерб. В ином случае придется обращаться в полицию.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске задержали 70-летнего похитителя качели. Пенсионер объяснил, что хотел забрать конструкцию к себе на дачный участок.