В Уфе вынесли приговор женщине, убившей подругу и сына.

Напомним, по версии следствия, в июле 2005 года обвиняемая распивала алкоголь со своей подругой в деревне Танайка Благовещенского района. На почве ревности между женщинами произошел конфликт, в итоге подсудимая нанесла хозяйке жилища не менее пяти ударов топором в область жизненно важных органов. После чего подожгла одеяло на диване и скрылась. Соседи, заметив дым, потушили пожар и обнаружили тело женщины.