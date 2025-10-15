Ричмонд
В Уфе вынесли приговор женщине, убившей подругу и сына

В Уфе вынесли приговор женщине, убившей подругу и сына.

Источник: пресс-служба СУ СК России по РБ

Верховный суд Башкирии вынес приговор 58-летней женщине, которая убила подругу и сына.

Напомним, по версии следствия, в июле 2005 года обвиняемая распивала алкоголь со своей подругой в деревне Танайка Благовещенского района. На почве ревности между женщинами произошел конфликт, в итоге подсудимая нанесла хозяйке жилища не менее пяти ударов топором в область жизненно важных органов. После чего подожгла одеяло на диване и скрылась. Соседи, заметив дым, потушили пожар и обнаружили тело женщины.

В ноябре прошлого года женщина в своем доме в деревне Седяш Благовещенского района из-за разногласий в бытовых вопросах нанесла своему сыну не менее трех ударов неустановленным тупым твердым предметом по голове, после чего облила его бензином и подожгла.

Более того, в 1995 году женщину осудили на 3 года лишения свободы за убийство своего супруга. Она нанесла ему смертельные удары топором и попыталась сжечь тело.

Суд приговорил ее к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в СК Башкирии.