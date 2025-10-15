Ричмонд
Пропавшую в Нытве 13-летнюю школьницу нашли живой

В ее поисках приняли участие десятки добровольцев и сотрудники полиции.

Источник: Комсомольская правда

Девочка утром 14 октября ушла на учебу в одну из школ Нытвы. Тревогу забили родители 13-летней школьницы, когда она не вернулась домой. Срочный поиск пропавшей объявили волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск». К ним присоединились десятки местных жителей и сотрудники полиции.

Волонтеры приступили к поисковым работам 15 октября около 00:00. В первой половине дня стало известно, что девочка уехала в Пермь автобусом в 15:00. Ее опознала мама на записи с камеры автобуса.

В 15:00 администрация Нытвенского округа сообщила, что девочка найдена, она жива. Местные власти выразили благодарность всем, кто участвовал в ее поисках девочки.