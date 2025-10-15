19-летняя пассажирка самолёта Екатеринбург — Самарканд начала рожать на высоте 10 тысяч метров. Об этом сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии».
Инцидент произошёл в лайнере, выполнявшем рейс U6−2861. Во время полёта женщина сообщила бортпроводникам о боли в животе. Оказавшиеся на борту фельдшер и врач-невролог диагностировали схватки. Бортпроводники оборудовали для роженицы удобное место из нескольких кресел, создав, по сути, импровизированную палату. И до конца полёта обеспечивали ей комфорт и поддержку, а медики контролировали её состояние.
Кроме того, одна из пассажирок приглядывала за 10-месячным ребёнком роженицы. Тем временем командир воздушного судна предупредил диспетчеров аэропорта назначения, что понадобится скорая медицинская помощь. И по прилёту в Самарканд пациентку встретили врачи и доставили в роддом.