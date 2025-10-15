Пассажирка самолёта Екатеринбург — Самарканд начала рожать на высоте

Инцидент произошёл в лайнере, выполнявшем рейс U6−2861. Во время полёта женщина сообщила бортпроводникам о боли в животе. Оказавшиеся на борту фельдшер и врач-невролог диагностировали схватки. Бортпроводники оборудовали для роженицы удобное место из нескольких кресел, создав, по сути, импровизированную палату. И до конца полёта обеспечивали ей комфорт и поддержку, а медики контролировали её состояние.