Врачи в Башкирии удалили пациентке камень размером с куриное яйцо

В Башкирии врачи извлекли гигантский камень из желчного пузыря.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии медики провели операцию по удалению желчного пузыря у 61-летней пациентки. Особенностью случая стал гигантский камень, размер которого достигал более шести сантиметров, это почти как куриное яйцо, отметили в региональном минздраве. Обычно подобные образования не превышают 10 миллиметров, пояснили в ведомстве.

Примечательно, что женщина до хирургического вмешательства не ощущала никаких симптомов заболевания. Операцию выполнили через небольшой разрез, используя современные медицинские технологии.

Врачи пояснили, что желчекаменная болезнь часто протекает бессимптомно, но в любой момент может привести к серьезным осложнениям. Среди возможных последствий она назвали острое воспаление желчного пузыря, закупорка желчных протоков, развитие панкреатита и даже разрыв органа, что создает прямую угрозу жизни.

Специалисты рекомендуют регулярно проходить медицинские обследования, даже при отсутствии жалоб.

