Врачи в Башкирии удалили пациентке камень размером с куриное яйцо

В Башкирии медики провели операцию по удалению желчного пузыря у 61-летней пациентки. Особенностью случая стал гигантский камень, размер которого достигал более шести сантиметров, это почти как куриное яйцо, отметили в региональном минздраве. Обычно подобные образования не превышают 10 миллиметров, пояснили в ведомстве.