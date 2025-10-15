В Перми задержан подозреваемый по делу насмерть забитого охранника парковки

Речь идёт об инциденте, который случился в краевой столице 13 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано сообщение об охраннике парковки, который был насмерть забит ночью на рабочем месте. В СУ СКР по Пермскому краю perm.aif.ru рассказали, что следователи отдела по Свердловскому району города начали проверку.