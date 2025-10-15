В Перми задержан подозреваемый по делу насмерть забитого охранника парковки

Подозреваемый по делу охранника парковки, насмерть забитого в Перми, был задержан, сообщает краевое СУ СКР.
Речь идёт об инциденте, который случился в краевой столице 13 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано сообщение об охраннике парковки, который был насмерть забит ночью на рабочем месте. В СУ СКР по Пермскому краю perm.aif.ru рассказали, что следователи отдела по Свердловскому району города начали проверку.
Спустя два дня в ведомстве сообщили, что был задержан подозреваемый в причинении смерти мужчине. Им оказался знакомый погибшего.
«Следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления при содействии сотрудников отдела полиции № 7 (дислокация Свердловский район) УМВД России по городу Перми был установлен и задержан подозреваемый», — рассказывает ведомство.
Подозреваемым в деле по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» стал мужчина 1976 года рождения. Ходатайство об избрании меры пресечения пермяку уже направлено в суд.