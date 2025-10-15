Смертельные поминки: В Молдове после скорбного застолья скончались четыре человека, более 60, среди них дети, оказались в больнице

В Теленештском районе четверо человек умерли после поминок, более 60 попали в больницу с признаками отравления сальмонеллой, сообщает info1.
Георге Моркан, похоронивший 31 августа свою мать, рассказал, что ожидал большое количество гостей и заказал еду в ресторане. Владелец компании по кейтерингу, доставившей еду, свою вину отрицает, заявив, что все блюда прошли лабораторные проверки. Согласно документам Агентство общественного здоровья также не выявили нарушений в приготовленной пище.
Многие из пострадавших были вынуждены занимать деньги на лечение, так как не имели медицинского полиса. Всего на поминках присутствовало около 120 человек, из которых более 60, включая детей, были госпитализированы.
