Генпрокуратура: Беларусь выдала России участника похищения главы предприятия в Санкт-Петербурге

Беларусь выдала РФ обвиняемого в похищении главы предприятия в Санкт-Петербурге. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.
В частности, Генпрокуратура удовлетворила запрос со стороны Генеральной прокуратуры России о выдаче гражданина РФ для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления по пункту «а» части 3 статьи 126 Уголовного кодекса России.
В пресс-службе отметили, что выданному лицу инкриминировано участие в составе организованной группы в похищении руководителя одного из крупных предприятий Санкт-Петербурга, которое было совершено из корыстных побуждений и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего.
В ведомстве обратили внимание, что фигурнат с 2017 года скрывался и находился в межгосударственном розыске. Однако 1 июля 2025 года его задержали сотрудники милиции в Могилеве.
«По поручению Генеральной прокуратуры Департамент исполнения наказаний МВД организовал передачу указанного лица конвою российской стороны», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.
