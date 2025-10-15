Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура: Беларусь выдала России участника похищения главы предприятия в Санкт-Петербурге

Беларусь выдала РФ обвиняемого в похищении главы предприятия в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь выдала РФ обвиняемого в похищении главы предприятия в Санкт-Петербурге. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.

В частности, Генпрокуратура удовлетворила запрос со стороны Генеральной прокуратуры России о выдаче гражданина РФ для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления по пункту «а» части 3 статьи 126 Уголовного кодекса России.

В пресс-службе отметили, что выданному лицу инкриминировано участие в составе организованной группы в похищении руководителя одного из крупных предприятий Санкт-Петербурга, которое было совершено из корыстных побуждений и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего.

В ведомстве обратили внимание, что фигурнат с 2017 года скрывался и находился в межгосударственном розыске. Однако 1 июля 2025 года его задержали сотрудники милиции в Могилеве.

«По поручению Генеральной прокуратуры Департамент исполнения наказаний МВД организовал передачу указанного лица конвою российской стороны», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее МАРТ сказал о штрафах крупным мясокомбинатам, молочным и хлебозаводам из-за цен: «Придумали, как обойти ограничения».

Тем временем милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с диспансеризацией.

Кроме того, санэпидтребования к жилым домам изменены в Беларуси.