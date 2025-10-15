Самолет Уфа — Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку из-за болезни ребенка

Ранним утром 12 октября самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс по маршруту Уфа — Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту. Причиной стало ухудшение самочувствия у 10-летнего пассажира на борту, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Воздушное судно находилось в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения. После консультаций с Центром управления полетами экипаж принял решение направиться в запасной аэропорт.
По прибытии в Казань была запрошена медицинская помощь для больного ребенка. В ходе инцидента экипаж не объявлял сигналов бедствия или срочности, ситуация не требовала экстренного оповещения об опасности.
