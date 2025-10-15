Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Уфа — Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку из-за болезни ребенка

Рейс Уфа — Санкт-Петербург экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 12 октября самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс по маршруту Уфа — Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту. Причиной стало ухудшение самочувствия у 10-летнего пассажира на борту, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Воздушное судно находилось в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения. После консультаций с Центром управления полетами экипаж принял решение направиться в запасной аэропорт.

По прибытии в Казань была запрошена медицинская помощь для больного ребенка. В ходе инцидента экипаж не объявлял сигналов бедствия или срочности, ситуация не требовала экстренного оповещения об опасности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.