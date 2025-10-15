На рынке в Евпатории мужчина избил семейную пару: его посадили на пять месяцев

В Евпатории жителя Крыма признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел на одном из рынков. Ранее судимый крымчанин вступил в конфликт с семейной парой, которая сделала ему замечание.
«Мужчина, используя малозначительный повод нанес травмы пострадавшим супругам», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к пяти месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.