В Екатеринбурге юных зацеперов массово поставили на учет в полиции

В уральской столице полицейские поставили на профилактический учет десять юных экстремалов. Они систематически зацеплялись за общественный транспорт в районе Вторчермета. Об этом сообщает «ФедералПресс».
— Наблюдаем рост обращений. Несовершеннолетние устанавливаются, мы проводим проверки. Также совместно с Госавтоинспекцией продолжается работа в школах, — сказала в ходе заседания комиссий гордумы начальница отделения ПДН отдела участковых уполномоченных городского УМВД Юлия Толяренок.
По мнению замдиректора городского департамента образования Ольги Бабченко, дети игнорируют предупреждения об опасности. Власти считают, что блогеры и общественники смогут объяснить юным ребятам опасности зацепинга.