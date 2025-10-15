Водителя автобуса будут судить за наезд на пенсионерку в Нижнем Новгороде

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. По ее данным, мужчина поехал на красный сигнал светофора и сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал. Пострадавшая получила серьезные травмы. По факту случившегося следователи специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе следствия была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину водителя. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также возможно дополнительное наказание в виде запрета на занятие определенных должностей или ведение профессиональной деятельности сроком до трех лет либо без такового.