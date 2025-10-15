В Волгограде продлили арест обвиняемого в убийстве судьи

Ранее СК сообщал, что вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». По данным СК, задержанный признал свою вину.