В Волгограде продлили арест обвиняемого в убийстве судьи

ВОЛГОГРАД, 15 окт — РИА Новости. Центральный районный суд продлил до 14 ноября арест жителю Камышина, обвиняемого в убийстве федерального судьи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В августе прокуратура Волгоградской области сообщала, что Центральный районный суд Волгограда арестовал задержанного по подозрению в убийстве федерального судьи жителя Камышина до 14 октября.
«Продлили до 14 ноября в Центральном районном суде Волгограда», — сказали в пресс-службе.
Ранее СК сообщал, что вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». По данным СК, задержанный признал свою вину.