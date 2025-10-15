В СК назвали основные версии пропажи семьи Усольцевых в тайге

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Хакасии назвал основные версии исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в тайге 28 сентября. О них в СК рассказали корреспонденту krsk.aif.ru.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», и следователи рассматривают несколько возможных сценариев.
Следователи считают, что семья могла травмироваться или заблудиться в лесу. Это основная версия, рассматриваемая СК.
Версия убийства также рассматривается, но не является приоритетной. Следователи продолжают допрашивать родственников, знакомых и коллег Усольцевых.
Версия с побегом заграницу исключена, так как загранпаспорта Усольцевых просрочены, и их документы находятся на месте. СК назвал эту версию «из области фантастики».
Однако Сергей Усольцев, глава семьи, имел связи с США через программы обмена студентами и бизнес-инкубаторы, финансируемые американскими грантами. Он также был учредителем ООО «Международный центр развития», занимавшегося дополнительным образованием детей и взрослых. У него есть сын, проживающий в США.
Напомним, поисковый штаб возле Кутурчина, где пропали Усольцевы, свернули 12 октября, и поиски теперь ведут только подготовленные люди. На данный момент нет зацепок, и следователи продолжают расследование.