В СК назвали основные версии пропажи семьи Усольцевых в тайге

Усольцевы в сибирской тайге пропали 28 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Хакасии назвал основные версии исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в тайге 28 сентября. О них в СК рассказали корреспонденту krsk.aif.ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», и следователи рассматривают несколько возможных сценариев.

Следователи считают, что семья могла травмироваться или заблудиться в лесу. Это основная версия, рассматриваемая СК.

Версия убийства также рассматривается, но не является приоритетной. Следователи продолжают допрашивать родственников, знакомых и коллег Усольцевых.

Версия с побегом заграницу исключена, так как загранпаспорта Усольцевых просрочены, и их документы находятся на месте. СК назвал эту версию «из области фантастики».

Однако Сергей Усольцев, глава семьи, имел связи с США через программы обмена студентами и бизнес-инкубаторы, финансируемые американскими грантами. Он также был учредителем ООО «Международный центр развития», занимавшегося дополнительным образованием детей и взрослых. У него есть сын, проживающий в США.

Напомним, поисковый штаб возле Кутурчина, где пропали Усольцевы, свернули 12 октября, и поиски теперь ведут только подготовленные люди. На данный момент нет зацепок, и следователи продолжают расследование.