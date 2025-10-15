В СК назвали основные версии пропажи семьи Усольцевых в тайге

Однако Сергей Усольцев, глава семьи, имел связи с США через программы обмена студентами и бизнес-инкубаторы, финансируемые американскими грантами. Он также был учредителем ООО «Международный центр развития», занимавшегося дополнительным образованием детей и взрослых. У него есть сын, проживающий в США.