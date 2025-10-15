Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области

«Водитель 1954 года рождения, управляя ВАЗ-2115, по предварительным данным, при совершении маневра обгона выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено ПДД, и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем “УАЗ” под управлением водителя 1974 года рождения», — пишет источник.
Водитель «УАЗа» от полученных травм скончался на месте. В аварии также пострадали водитель ВАЗ-2115, его пассажир 1963 года рождения и двое пассажиров «УАЗа» 1978 и 1963 годов рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.