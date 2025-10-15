В Уфе представили планы новогоднего оформления города

На площади Ленина установят современную пиксельную елку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две деревянные горки и композицию «Пряничный городок». Также здесь появится множество светящихся конструкций: снежинки, арочные сооружения в форме шаров, звезды, снеговики, цифры наступающего 2026 года, декоративные часы и конверты, тройка лошадей с санями и четыре лошадки-качалки.