В Уфе представили планы новогоднего оформления города

В администрации Уфы поделились подробностями подготовки к новогодним праздникам. Главные праздничные площадки разместятся на площади Ленина и площади Салавата Юлаева. Концепцию их оформления представил исполняющий обязанности начальника управления коммунального хозяйства Руслан Юсупов.
На площади Ленина установят современную пиксельную елку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две деревянные горки и композицию «Пряничный городок». Также здесь появится множество светящихся конструкций: снежинки, арочные сооружения в форме шаров, звезды, снеговики, цифры наступающего 2026 года, декоративные часы и конверты, тройка лошадей с санями и четыре лошадки-качалки.
Особое внимание уделят фонтану «Часы»: его украсят динамической подсветкой, а вокруг зальют каток. Дополнят праздничную атмосферу ледяной лабиринт и восемь скульптур лошадей изо льда.
Площадь Салавата Юлаева также получит пиксельную елку, традиционные новогодние фигуры, четыре лошадки-качалки, снеговиков и горку. Металлические светящиеся конструкции включат карету с парой лошадей и цифры «2026».
Вместо катка на этой площади, по согласованию, установят либо малые архитектурные формы, либо дополнительные элементы иллюминации.
На сегодняшний день уже подготовлена смета на обустройство праздничных площадок. Общая стоимость работ оценивается в 38,4 миллиона рублей.
