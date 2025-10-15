Ричмонд
Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в феврале 2014 года в дом одной из семей в Советском районе ворвались пятеро вооруженных людей. Нападавшие потребовали передать им деньги и драгоценности.

«После отказа сообщники сильно избили отца и двадцатилетнего сына. Затем забрали деньги, видеокамеру, ювелирные украшения и скрылись», — сообщила Волк.

На тот момент задержать фигурантов не удалось, однако в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проведены повторные криминалистические экспертизы. Это помогло выйти на след соучастников.

Троих подозреваемых задержали по местам проживания в Крыму, четвертый фигурант к этому времени скончался, пятый был выдворен за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства.

