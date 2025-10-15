Омичу вынесли приговор за взлом «Госуслуг» через «мёртвые» номера

Судом установлено, что летом 2024 года молодой человек, которому на тот момент было всего 17 лет, нашёл в интернете продавца, предлагавшего базу «неиспользуемых» абонентских номеров. Эти номера когда-то были привязаны к учётным записям на портале «Госуслуги», но после смены владельцами сим-карт доступ к ним был утерян.