Омичу вынесли приговор за взлом «Госуслуг» через «мёртвые» номера

В Омске вынесен окончательный приговор 19-летнему местному жителю, который взламывал учётные записи на портале «Госуслуги» и пытался оформить на своих жертв микрозаймы. Несмотря на юный возраст, схема мошенника была продумана: он использовал так называемые «брошенные» телефонные номера для доступа к личным данным граждан.
Судом установлено, что летом 2024 года молодой человек, которому на тот момент было всего 17 лет, нашёл в интернете продавца, предлагавшего базу «неиспользуемых» абонентских номеров. Эти номера когда-то были привязаны к учётным записям на портале «Госуслуги», но после смены владельцами сим-карт доступ к ним был утерян.
Используя стандартную функцию восстановления пароля через СМС, злоумышленник получил полный контроль над 23 аккаунтами. В разделе «Личные документы» он находил сканы паспортов, ИНН и СНИЛС россиян. Этой информации ему хватило, чтобы попытаться зарегистрироваться на сайтах микрофинансовых организаций и оформить на жертв онлайн-кредиты.
В суде подсудимый полностью признал свою вину. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности»).
Кировский районный суд Омска назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Позже этот приговор был оставлен в силе апелляционным определением Омского областного суда.
