Смерть на рабочем месте: В Молдове двое рабочих погибли от удара током

Двое рабочих погибли от удара током в Колонице и Кагуле. Оба выполняли несанкционированные работы рядом с линиями электропередачи.
В первом случае рабочий залез на бетономешалку под ЛЭП 10 кВ и получил смертельный удар током. Во втором — мужчина, меняя баннер на рекламном щите, приблизился к сети и погиб от электрической дуги.
«Premier Energy» напоминает: любые работы рядом с электросетями должны быть согласованы и выполняться с соблюдением всех норм безопасности.
