Выселенный дом загорелся на улице Энтузиастов в Нижнем Новгороде

К счастью, никто не пострадал.

Источник: МЧС РФ

На улице Энтузиастов в Ленинском районе произошел крупный пожар в ветхом деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Огонь ликвидировали 22 сотрудника МЧС. Дознаватели устанавливают причину происшествия.

Напомним, что в начале октября на улице Энтузиастов уже тушили пожар в другом нежилом деревянном доме. В результате замначальника пожарной части получил ожоги лица — его травмы отнесли к тяжелым.

Ранее на сайте pravda-nn.ru показали видео со спасением мужчины из горящей квартиры в Семенове.