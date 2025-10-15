Ричмонд
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге канал незаконной миграции

Сотрудники УФСБ по Свердловской области пресекли деятельность группировки, состоявшей из жителей региона, которая занималась организацией нелегальной миграции. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, группировка появилась в 2017 году. До недавнего времени подозреваемые организовывали незаконное пребывание в России мигрантов из Восточной Азии путем подачи в уполномоченные органы документов, необходимых для пребывания иностранного гражданина на территории РФ.

Эти документы содержали заведомо ложные сведения о цели визита, месте работы и временного пребывания. В отношении организаторов канала незаконной миграции возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».

Сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства и на работе у фигурантов дела. Была проведена выемка документов, оттисков печатей, найдены списки ранее легализованных иностранцев.