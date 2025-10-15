ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге канал незаконной миграции

По данным ФСБ, группировка появилась в 2017 году. До недавнего времени подозреваемые организовывали незаконное пребывание в России мигрантов из Восточной Азии путем подачи в уполномоченные органы документов, необходимых для пребывания иностранного гражданина на территории РФ.