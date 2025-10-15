Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске полиция изъяла у наркодилера 450 граммов синтетики

Крупную партию «запрещёнки» он с подельниками собирался сбыть через закладки.

В Челябинске полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В его квартире изъяли пять пакетов с 450 граммами синтетических наркотиков, а также весы, банковские карты и упаковочные материалы. По версии следствия, злоумышленник действовал в составе преступной группы и планировал распространять наркотики через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.