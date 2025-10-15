В Челябинске полиция изъяла у наркодилера 450 граммов синтетики

В Челябинске полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В его квартире изъяли пять пакетов с 450 граммами синтетических наркотиков, а также весы, банковские карты и упаковочные материалы. По версии следствия, злоумышленник действовал в составе преступной группы и планировал распространять наркотики через тайники-закладки.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.