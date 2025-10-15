Стали известны подробности погрома в музее-панораме «Сталинградская битва»

Уголовное дело возбуждено по ст. 214 УК РФ (Вандализм). В настоящее время подозреваемый находится под административным арестом. После его окончания будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках возбужденного уголовного дела.