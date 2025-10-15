В Челябинской области воспитатель детсада обвиняется в майнинг-мошенничестве

По версии следствия, женщина на протяжении 2,5 лет подавала в МКУ «Управление образовательного Уйского района» документы для получения компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, значительная часть потребленной электроэнергии использовалась не для бытовых нужд, а для майнинга криптовалюты ее супругом, который организовал «майнинг-ферму» в жилом доме.
Этими действиями женщине удалось незаконно получить выплаты, причинив материальный ущерб МКУ «Управление образовательного Уйского муниципального района» на сумму более 382 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Уйский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит реальный срок лишения свободы.