В Челябинской области воспитатель детсада обвиняется в майнинг-мошенничестве

По версии следствия, женщина на протяжении 2,5 лет подавала в МКУ «Управление образовательного Уйского района» документы для получения компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, значительная часть потребленной электроэнергии использовалась не для бытовых нужд, а для майнинга криптовалюты ее супругом, который организовал «майнинг-ферму» в жилом доме.