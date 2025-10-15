В Уфе окажут поддержку семьям погибших в массовом ДТП

Напомним, что сегодня на улице Новоженова произошла смертельная авария. Грузовик Shacman с неисправными тормозами на большой скорости столкнулся с 11 легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадали восемь человек, двое из которых скончались на месте. В министерстве здравоохранения республики ранее сообщили о состоянии выживших участников ДТП.