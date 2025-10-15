Ричмонд
В Уфе окажут поддержку семьям погибших в массовом ДТП

В мэрии Уфы отреагировали на страшную аварию.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Уфы организуют помощь родственникам людей, погибших в массовом ДТП. Соответствующее поручение дал глава городской администрации Ратмир Мавлиев в ходе рабочего совещания.

Мэр Уфы выразил соболезнования семьям погибших и распорядился обеспечить необходимое внимание и поддержку со стороны всех ответственных служб. Также было поручено детально разобраться в причинах случившегося совместно с оперативной группой.

Напомним, что сегодня на улице Новоженова произошла смертельная авария. Грузовик Shacman с неисправными тормозами на большой скорости столкнулся с 11 легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадали восемь человек, двое из которых скончались на месте. В министерстве здравоохранения республики ранее сообщили о состоянии выживших участников ДТП.

