В Уфе окажут поддержку семьям погибших в массовом ДТП

В администрации Уфы организуют помощь родственникам людей, погибших в массовом ДТП. Соответствующее поручение дал глава городской администрации Ратмир Мавлиев в ходе рабочего совещания.
Мэр Уфы выразил соболезнования семьям погибших и распорядился обеспечить необходимое внимание и поддержку со стороны всех ответственных служб. Также было поручено детально разобраться в причинах случившегося совместно с оперативной группой.
Напомним, что сегодня на улице Новоженова произошла смертельная авария. Грузовик Shacman с неисправными тормозами на большой скорости столкнулся с 11 легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадали восемь человек, двое из которых скончались на месте. В министерстве здравоохранения республики ранее сообщили о состоянии выживших участников ДТП.
