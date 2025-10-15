Пакистан нанес удар по Кабулу

По их данным, было нанесено по меньшей мере четыре удара по целям в районе Таймани. Использовались военные самолеты.
Shafaqna сообщает, что в городе был слышен взрыв, но не называет его причин.
Reuters сообщает, что Пакистан также ударил по провинции Кандагар на юге Афганистана. По данным SamaaTV, там были атакованы убежища талибов, группировка понесла значительные потери.
Телеканал указывает, что в приграничной зоне тоже продолжаются столкновения — в районе секторов Чаман, Жоб и Нушки в Белуджистане в Пакистане. Как ранее сообщил «Талибан», не менее 12 мирных жителей погибли, еще около 100 человек получили ранения в результате боевого столкновения между талибами и пакистанскими силами безопасности на границе двух стран утром 15 октября.
Обострение между Пакистаном и Афганистаном произошло в ночь с 11 на 12 октября, когда в результате атаки с афганской стороны на границе погибли 23 пакистанских военнослужащих, а 200 талибов и связанных с ними террористов были уничтожены. Такие данные приводила пресс-служба армии Пакистана, передает Dawn. «Талибан» сообщал, что девять военных Афганистана погибли, а 16 получили ранения во время этих ночных столкновений.