Пакистан нанес удар по Кабулу

Обострение между Пакистаном и Афганистаном произошло в ночь с 11 на 12 октября, когда в результате атаки с афганской стороны на границе погибли 23 пакистанских военнослужащих, а 200 талибов и связанных с ними террористов были уничтожены. Такие данные приводила пресс-служба армии Пакистана, передает Dawn. «Талибан» сообщал, что девять военных Афганистана погибли, а 16 получили ранения во время этих ночных столкновений.