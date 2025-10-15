Ричмонд
Уфимка представит Башкирию на конкурсе Miss Intercontinental Russia

19-летняя Ангелина Риферт участвует в национальном конкурсе красоты.

Источник: Комсомольская правда

В Москве с 9 по 19 октября проходит всероссийский конкурс красоты Miss Intercontinental Russia-2025. Среди 25 участниц и победительница конкурса «Мисс Уфа-2025» 19-летняя Ангелина Риферт, представляющая столицу Башкирии. Известно, что девушка получает образование по специальности «графический дизайн».

Этот конкурс является национальным этапом известного международного соревнования Miss Intercontinental, которое проводят с 1953 года. Уточняется, что все финалистки — победительницы региональных и городских конкурсов из разных частей России.

