Уфимка представит Башкирию на конкурсе Miss Intercontinental Russia

В Москве с 9 по 19 октября проходит всероссийский конкурс красоты Miss Intercontinental Russia-2025. Среди 25 участниц и победительница конкурса «Мисс Уфа-2025» 19-летняя Ангелина Риферт, представляющая столицу Башкирии. Известно, что девушка получает образование по специальности «графический дизайн».
Этот конкурс является национальным этапом известного международного соревнования Miss Intercontinental, которое проводят с 1953 года. Уточняется, что все финалистки — победительницы региональных и городских конкурсов из разных частей России.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.